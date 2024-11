сегодня



Новое видео NIGHT IN GALES



"Into The Evergrey", новое видео группы NIGHT IN GALES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Shadowreaper, выходящего шестого декабря:



"Into The Evergrey"

"The Horrors Of Endlessness"

"Open The Sun"

"The Nihilist Delta"

"Spirals"

"Dead Inside"

"Window To The End"

"Sculptured And Defleshed"

"Walk Of Infinity"







+0 -0



просмотров: 80