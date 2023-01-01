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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 67
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 32
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 27
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 22
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Night in Gales

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1 окт 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

17 сен 2023 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

7 сен 2023 : 		 Новое видео NIGHT IN GALES

27 ноя 2021 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

21 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления NIGHT IN GALES

15 май 2020 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

16 май 2018 : 		 Песня NIGHT IN GALES

29 дек 2017 : 		 Видео с текстом от NIGHT IN GALES

20 ноя 2017 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 дек 2014 : 		 Сборник раритетов от NIGHT IN GALES

16 окт 2012 : 		 NIGHT IN GALES покинул вокалист

20 окт 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

2 сен 2011 : 		 Новая песня NIGHT IN GALES

12 авг 2011 : 		 NIGHT IN GALES на LIFEFORCE RECORDS

21 май 2010 : 		 NIGHT IN GALES записывают новый альбом

16 мар 2008 : 		 Доступны семплы новых песен NIGHT IN GALES

5 окт 2007 : 		 NIGHT IN GALES работают над новым альбомом

22 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES движутся к финалу

8 июл 2005 : 		 NIGHT IN GALES опубликовали в сети EP

24 сен 2002 : 		 Последний раз, он трудный самый!

20 сен 2002 : 		 NIGHT IN GALES расстались с ударником
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|||| сегодня

Новое видео NIGHT IN GALES



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Transition To Doom, новое видео NIGHT IN GALES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "The Black Stream", выход которого состоялся 29 сентября.




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