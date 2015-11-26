Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии
199
Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ...
39
Гитарист METALLICA: «Было у меня чувство вины из-за ухода из...
24
UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»
21
PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста
20
все новости группы
Kambrium
Германия
-
http://www.kambrium-band.de/
Myspace:
http://myspace.com/kambrium
Facebook:
https://www.facebook.com/Kambrium/
28 июл 2020
:
KAMBRIUM на Reaper Entertainment
26 дек 2016
:
Новое видео KAMBRIUM
11 июн 2016
:
Видео с текстом от KAMBRIUM
3 апр 2016
:
Новый альбом KAMBRIUM выйдет в июле
12 фев 2016
:
Новый альбом KAMBRIUM выйдет летом
сегодня
KAMBRIUM
на Reaper Entertainment
Reaper Entertainment объявили о заключении контракта с немецкой группой KAMBRIUM. В настоящий момент коллектив работает над новым альбомом.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 75
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).