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Kambrium

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Новая песня KAMBRIUM



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"Nightly Beast Mode", новая песня группы KAMBRIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Synthetic ERA", выход которого запланирован на девятое июля на Reaper Entertainment.

Трек-лист:

"Neon Death" (Intro)
"Cybernetic Overload"
"Shadow Construct"
"Creator Of Dreams"
"Nature, Error: 404"
"Ghost Of The Machine"
"To The Core"
"Holographic Satisfaction"
"Synthetic ERA"
"Nightly Beast Mode"
"Transcendence"
"After It All"

Germany's KAMBRIUM вЂ“ New Single вЂњNightly Beast ModeвЂќ Released



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deePress


10 июн 2021, 13:11		Чёт новые песни вообще не заходят


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