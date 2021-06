сегодня



Новая песня KAMBRIUM



"Nightly Beast Mode", новая песня группы KAMBRIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Synthetic ERA", выход которого запланирован на девятое июля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"Neon Death" (Intro)

"Cybernetic Overload"

"Shadow Construct"

"Creator Of Dreams"

"Nature, Error: 404"

"Ghost Of The Machine"

"To The Core"

"Holographic Satisfaction"

"Synthetic ERA"

"Nightly Beast Mode"

"Transcendence"

"After It All"







