сегодня



Новый альбом KAMBRIUM выйдет летом



KAMBRIUM выпустят новую работу, получившую название "Synthetic ERA", девятого июля на Reaper Entertainment.



Трек-лист:



"Neon Death" (Intro)

"Cybernetic Overload"

"Shadow Construct"

"Creator Of Dreams"

"Nature, Error: 404"

"Ghost Of The Machine"

"To The Core"

"Holographic Satisfaction"

"Synthetic ERA"

"Nightly Beast Mode"

"Transcendence"

"After It All"







+0 -0



просмотров: 172