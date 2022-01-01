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Новости
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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 32
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Kambrium

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|||| сегодня

Кавер-версия хита EUROPE от KAMBRIUM



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KAMBRIUM представили собственное прочтение хита EUROPE "The Final Countdown".




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