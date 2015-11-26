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Kambrium

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Трейлер нового альбома KAMBRIUM



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KAMBRIUM опубликовали трейлер к новому альбому "ERA", выход которого намечен на девятое июля на Reaper Entertainment.

Трек-лист:

"Neon Death" (Intro)
"Cybernetic Overload"
"Shadow Construct"
"Creator Of Dreams"
"Nature, Error: 404"
"Ghost Of The Machine"
"To The Core"
"Holographic Satisfaction"
"Synthetic ERA"
"Nightly Beast Mode"
"Transcendence"
"After It All"

KAMBRIUM Launch First Video Trailer For Upcoming Synthetic ERA Album



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