сегодня



Ghaal на новом альбоме CRIPPLED BLACK PHOENIX



CRIPPLED BLACK PHOENIX выпустят новую работу, получившую название "Ellengæst", девятого октября на Season Of Mist. В записи в качестве гостей принимали участие Gaahl (Gaahls Wyrd, ex-Gorgoroth), Suzie Stapleton, Ryan Patterson (of US punk rockers Coliseum, Fotocrime), Jonathan Hultén (Tribolation) и Vincent Cavanagh. По словам лидера группы, Justine Greaves, альбом был записан в конце прошлого года и коллектив очень рад, что наконец-то сможет представить пластинку миру.







