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Crippled Black Phoenix

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Ghaal на новом альбоме CRIPPLED BLACK PHOENIX



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CRIPPLED BLACK PHOENIX выпустят новую работу, получившую название "Ellengæst", девятого октября на Season Of Mist. В записи в качестве гостей принимали участие Gaahl (Gaahls Wyrd, ex-Gorgoroth), Suzie Stapleton, Ryan Patterson (of US punk rockers Coliseum, Fotocrime), Jonathan Hultén (Tribolation) и Vincent Cavanagh. По словам лидера группы, Justine Greaves, альбом был записан в конце прошлого года и коллектив очень рад, что наконец-то сможет представить пластинку миру.

CRIPPLED BLACK PHOENIX - Guests On Upcoming EllengГ¦st EP Include ANATHEMA's Vincent Cavanagh, GHAAL, And More



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