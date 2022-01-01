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Crippled Black Phoenix

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Новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX



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CRIPPLED BLACK PHOENIX выпустят новую работу, получившую название "Banefyr", девятого сентября на Season of Mist.

Трек-лист:

1. Intro/Incantation For The Different (2:49)
2. Wyches And Basterdz (4:57)
3. Ghostland (5:43)
4. The Reckoning (6:49)
5. Bonefire (4:36)
6. Rose Of Jericho (13:47)
7. Blackout77 (7:37)
8. Down The Rabbit Hole (10:32)
9. Everything Is Beautiful But Us (4:36)
10. The Pilgrim (6:19)
11. I’m OK, Just Not Alright (10:05)
12. The Scene Is A False Prophet (15:13)
13. No Regrets (4:30)

Видео на композицию "Bonefire" доступно ниже.




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