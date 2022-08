сегодня



Новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX



CRIPPLED BLACK PHOENIX выпустят новую работу, получившую название "Banefyr", девятого сентября на Season of Mist.



Трек-лист:



1. Intro/Incantation For The Different (2:49)

2. Wyches And Basterdz (4:57)

3. Ghostland (5:43)

4. The Reckoning (6:49)

5. Bonefire (4:36)

6. Rose Of Jericho (13:47)

7. Blackout77 (7:37)

8. Down The Rabbit Hole (10:32)

9. Everything Is Beautiful But Us (4:36)

10. The Pilgrim (6:19)

11. I’m OK, Just Not Alright (10:05)

12. The Scene Is A False Prophet (15:13)

13. No Regrets (4:30)



Видео на композицию "Bonefire" доступно ниже.







