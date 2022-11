1 ноя 2022



Новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX



Bonefire, новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Banefyr", выпущенного девятого сентября на Season of Mist:



1. Intro/Incantation For The Different (2:49)

2. Wyches And Basterdz (4:57)

3. Ghostland (5:43)

4. The Reckoning (6:49)

5. Bonefire (4:36)

6. Rose Of Jericho (13:47)

7. Blackout77 (7:37)

8. Down The Rabbit Hole (10:32)

9. Everything Is Beautiful But Us (4:36)

10. The Pilgrim (6:19)

11. I’m OK, Just Not Alright (10:05)

12. The Scene Is A False Prophet (15:13)

13. No Regrets (4:30) http://www.crippledblackphoenix.com







