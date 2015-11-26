Новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX

"Cry Of Love", новое видео группы CRIPPLED BLACK PHOENIX, партия гостевого вокала в котором принадлежит Ryan Michael Patterson (Fotocrime, ex-Coliseum), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ellengæst, выходящего девятого октября на Season Of Mist.
Трек-лист:
"House Of Fools"
"Lost"
"In The Night"
"Cry Of Love"
"Everything I Say"
"(-)"
"The Invisible Past"
"She’s In Parties"
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