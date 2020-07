Новое видео CRIPPLED BLACK PHOENIX

сегодня



"Cry Of Love", новое видео группы CRIPPLED BLACK PHOENIX, партия гостевого вокала в котором принадлежит Ryan Michael Patterson (Fotocrime, ex-Coliseum), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ellengæst, выходящего девятого октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



"House Of Fools"

"Lost"

"In The Night"

"Cry Of Love"

"Everything I Say"

"(-)"

"The Invisible Past"

"She’s In Parties"







