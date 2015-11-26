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Музыканты NIGHTWISH, PINK CREAM 69, MASTERPLAN, STRATOVARIUS на новом альбоме CIRCUS OF ROCK



Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с CIRCUS OF ROCK, проекта, автором которого является барабанщик Mirka Rantanen, записавший за свою карьеру более 30 пластинок с King Company, Thunderstone, Raskasta Joulua, Kotipelto, Warmen, Northern Kings, Revolution Renaissance и другими. Десять лет назад он создал группу Hevisaurus, которая в 2011 году была удостоена награды Emma. По словам музыканта, этим альбомом он хочет отпраздновать свое пятидесятилетие.



В записи уже подтвердили участие следующие музыканты:



- Jarkko Ahola

- Rick Altzi (Masterplan)

- Johnny Gioeli (Hardline)

- Marco Hietala (Nightwish)

- Antti Railio

- David Readman (Pink Cream 69)

- Elize Ryd (Amaranthe)



а также участники Stratovarius, Brother Firetribe, Masterplan и многих других групп.







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