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Circus Of Rock

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Музыканты NIGHTWISH, PINK CREAM 69, MASTERPLAN, STRATOVARIUS на новом альбоме CIRCUS OF ROCK



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Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с CIRCUS OF ROCK, проекта, автором которого является барабанщик Mirka Rantanen, записавший за свою карьеру более 30 пластинок с King Company, Thunderstone, Raskasta Joulua, Kotipelto, Warmen, Northern Kings, Revolution Renaissance и другими. Десять лет назад он создал группу Hevisaurus, которая в 2011 году была удостоена награды Emma. По словам музыканта, этим альбомом он хочет отпраздновать свое пятидесятилетие.

В записи уже подтвердили участие следующие музыканты:

- Jarkko Ahola
- Rick Altzi (Masterplan)
- Johnny Gioeli (Hardline)
- Marco Hietala (Nightwish)
- Antti Railio
- David Readman (Pink Cream 69)
- Elize Ryd (Amaranthe)

а также участники Stratovarius, Brother Firetribe, Masterplan и многих других групп.

Mirka Rantanen's CIRCUS OF ROCK Project Signs With Frontiers Music Srl; Members Of NIGHTWISH, PINK CREAM 69, MASTERPLAN, STRATOVARIUS And More To Guest On Upcoming Album



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