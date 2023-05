сегодня



Новое видео CIRCUS OF ROCK



"Nine Lives" ft. Mr. Lordi, новое видео CIRCUS OF ROCK, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома Lost Behind The Mask, выход которого намечен на 12 мая на Frontiers Music Srl:



"Alive And Kickin" ft. Girish Pradhan

"Keep On Shining" ft. Jeff Scott Soto

"Holdin' The Gun" ft. Santiago Ramonda

"The War Is Over" ft. Mark Boals

"Nine Lives" ft. Mr. Lordi

"All I Need" ft. Pinja

"Truth Or Consequences" ft. Jay Lewis

"Death Makes No Sound" ft. Antony Parviainen

"Is It Any Wonder" ft. David Readman

"The Beast" ft. Sevi

"Fix" ft. Peter James Goodman

"Heavy Fire" ft. Rafael Castillo

"Sunrise" ft. Bernie Shaw

"Edge of Destiny" ft. Ilkka Keskitalo - Bonus Track Digital







