Новое видео CIRCUS OF ROCK



Frontiers Music Srl объявили о подписании контракта с проектом CIRCUS OF ROCK, автором которого является барабанщик Mirka Rantanen, записавший за свою карьеру более 30 пластинок с King Company, Thunderstone, Raskasta Joulua, Kotipelto, Warmen, Northern Kings, Revolution Renaissance и другими. Десять лет назад он создал группу Hevisaurus, которая в 2011 году была удостоена награды Emma. По словам музыканта, этим альбомом он хочет отпраздновать своё пятидесятилетие. В записи материала принимали участие:



- Jarkko Ahola

- Rick Altzi (Masterplan)

- Kimmo Blom (Leverage)

- Johnny Gioeli (Hardline)

- Marco Hietala (ex-Nightwish)

- Erik Kraemer (Simulacrum)

- Mark Quee

- Antti Railio

- Pasi Rantanen (Thunderstone)

- Elize Ryd (Amaranthe)

- Tommi “Tuple” Salmela

- Riku Turunen

- Danny Vaughn (Tyketto)



Трек-лист:



"The Beat" (Feat. Riku Turunen)

"Desperate Cry" (Feat. Johnny Gioeli)

"Sheriff Of Ghost Town" (Feat. Marco Hietala)

"Never" (Feat. Kimmo Blom)

"In Times Of Despair" (Feat. Elize Ryd)

"Crossroads" (Feat. Pasi Rantanen)

"Caught In The Middle" (Feat. Danny Vaughn)

"Plywood Covered Windows And Crappy Shoes" (Antti Railio)

"Edge Of Love" (Feat. Rick Altzi)

"Set Me Free" (Feat. Jarkko Ahola

"Everafter" (Feat. Tommi “Tuple” Salmela)

"No Reason" (Feat. Marc Quee)

"Tears Of The Clown" (Feat. Erik Kraemer)

"Burning" (Bonus Track Digital)



Видео на "Desperate Cry" (Feat. Johnny Gioeli) доступно для просмотра ниже.







