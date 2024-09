сегодня



MARK BOALS стал новым вокалистом CIRCUS OF ROCK



Mirka Rantanen опубликовал следующее сообщение:



«После выпуска второго альбома Circus Of Rock я задумался о том, должна ли это быть настоящая группа, а не просто рекорд-проект с десятками приглашенных исполнителей. Я обсуждал это с представителем предыдущего лейбла, а этим летом - с нынешним. Все согласились, что постоянный состав поможет группе работать эффективнее и обеспечит больше концертов, так как публике будет понятнее, чего от нас ждать. Управлять несколькими людьми и организовывать концерты очень сложно, потому что вы никогда не знаете, кто свободен, что превращает бронирование выступлений в практически невыполнимую задачу. Более того, проекты с большим количеством вокалистов и музыкантов часто воспринимаются как просто студийные, хотя прошлой весной мы провели небольшой тур в Финляндии с несколькими вокалистами.



Я уже договорился о приглашении нескольких вокалистов для следующего альбома, в том числе нескольких замечательных артистов, и я немного разочарован, что этого не произойдет. Я решил пойти другим путем и считаю, что это было правильное решение. Поскольку это Circus Of Rock, все возможно.



Мы будем двигаться вперед и посмотрим, чего мы сможем достичь. Я очень рад этому и уверен, что мы отправимся в путь не позднее следующего года.



Mark уже участвовал во втором альбоме Circus Of Rock, и с тех пор мы сотрудничали в проекте под названием Red Ravyn. Он по-прежнему потрясающий певец и замечательный человек. После нашей предыдущей совместной работы предложение присоединиться к группе было естественным. Он очень рад этому, и ему не терпится выйти на сцену. У него много поклонников по всему миру, и я верю, что это поможет нам с гастролями в будущем».



Помимо Rantanen, в состав группы входят гитаристы Samuli Federley и Vesa Virtanen (Ponies To Kill, Twilight Guardians), клавишник Jari Pailamo (King Company, Kiuas) и басист JJ Hjelt (Kenziner).



Третий альбом группы выйдет летом 2025 года на лейбле Lions Pride Music. По словам Rantanen, музыкальное направление группы не изменилось.



«Альбом снова будет наполнен отличными мелодичными хард-роковыми песнями. Я могу с уверенностью сказать, что это будет самый качовый, сбалансированный и запоминающийся альбом из всех, что выходили до сих пор».







