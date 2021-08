8 авг 2021



Новое видео CIRCUS OF ROCK



"Crossroads", новое видео группы CIRCUS OF ROCK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Come One, Come All.



Трек-лист:



"The Beat" (Feat. Riku Turunen)

"Desperate Cry" (Feat. Johnny Gioeli)

"Sheriff Of Ghost Town" (Feat. Marco Hietala)

"Never" (Feat. Kimmo Blom)

"In Times Of Despair" (Feat. Elize Ryd)

"Crossroads" (Feat. Pasi Rantanen)

"Caught In The Middle" (Feat. Danny Vaughn)

"Plywood Covered Windows And Crappy Shoes" (Antti Railio)

"Edge Of Love" (Feat. Rick Altzi)

"Set Me Free" (Feat. Jarkko Ahola

"Everafter" (Feat. Tommi “Tuple” Salmela)

"No Reason" (Feat. Marc Quee)

"Tears Of The Clown" (Feat. Erik Kraemer)

"Burning" (Bonus Track Digital)







