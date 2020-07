сегодня



Новый альбом LOUDBLAST выйдет осенью



LOUDBLAST выпустят новую работу, получившую название "Manifesto", в начале ноябре на Listenable Records. Продюсером материала были HK Krauss и Stéphane Buriez. За оформление отвечал Eliran Kantor, а трек-лист выглядит следующим образом:



* Todestrieb



* Solace In Hell



* Erasing Reality



* The Promethean Fire



* Invoking To Justify



* Into The Greatest Of Unknows



* Infamy Be To You



* It Hides Until It Feeds



* Festering Pyre



* Unit 731











