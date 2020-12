20 дек 2020



Новое видео LOUDBLAST



"Todestrieb", новое видео группы LOUDBLAST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Manifesto, выпущенного на Listenable Records:



"Todestrieb"

"Solace In Hell"

"Erasing Reality"

"The Promethean Fire"

"Invoking To Justify"

"Into The Greatest Of Unknowns"

"Infamy Be To You"

"It Hides Until It Feeds"

"Festering Pyre"

"Unit 731"







+3 -1



просмотров: 290