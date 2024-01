10 янв 2024



Альбом LOUDBLAST доступен для прослушивания



Sensorial Treatment, переиздание дебютного альбома LOUDBLAST, доступно для прослушивания ниже:



1 Fatal attraction 03:57

2 From Beyond 03:46

3 Visions Of Your Fate 03:42

4 Agony 05:25

5 Trepanning 03:01

6 Rebirth 04:02

7 Infinite Pleasures 02:17

8 Malignant Growth 03:05

9 Pouss Mouss 00:37

10 Oath Of Allegiance 04:40 *

11 The Undercover Truth (Promo tape 03/1989) 4:46 *

12 Rebirth (Promo tape 03/1989) 3:55 *

13 Malignant Growth (Promo tape 03/1989) 3:04 *

14 Mors (Promo tape 03/1989) 4:14. *

* Bonus tracks







