Новый альбом LOUDBLAST выйдет осенью



LOUDBLAST выпустят новую работу, получившую название "Altering Fates And Destinies" в октябре, а премьера первого сингла, "From Beyond II (The Return)", состоится уже 24 июля:



"From Beyond II (The Return)"

"Putrid Age of Decay"

"Crystal Skin"

"Miserable Failure"

"He Who Slumbers"

"Son Of Nameless Mist"

"Dark Allegiance"

"Inhale The Void"

"Cursed And Veiled"

"Fortress"

"They'll Never Catch The Glint of Sunlight Again" *

"The Path To The End" *

"Forbidden Pleasure" *





* Bonus track







