Новое видео LOUDBLAST

LOUDBLAST выпустят новую работу, получившую название "Manifesto", шестого ноябре на Listenable Records. Продюсером материала были HK Krauss и Stéphane Buriez. За оформление отвечал Eliran Kantor, а трек-лист выглядит следующим образом:
* Todestrieb
* Solace In Hell
* Erasing Reality
* The Promethean Fire
* Invoking To Justify
* Into The Greatest Of Unknows
* Infamy Be To You
* It Hides Until It Feeds
* Festering Pyre
* Unit 731
Видео на "The Promethean Fire" доступно для просмотра ниже.
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