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Loudblast

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Новое видео LOUDBLAST



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LOUDBLAST выпустят новую работу, получившую название "Manifesto", шестого ноябре на Listenable Records. Продюсером материала были HK Krauss и Stéphane Buriez. За оформление отвечал Eliran Kantor, а трек-лист выглядит следующим образом:

* Todestrieb

* Solace In Hell

* Erasing Reality

* The Promethean Fire

* Invoking To Justify

* Into The Greatest Of Unknows

* Infamy Be To You

* It Hides Until It Feeds

* Festering Pyre

* Unit 731

Видео на "The Promethean Fire" доступно для просмотра ниже.

LOUDBLAST Release "The Promethean Fire" Music Video



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