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Hollywood Undead

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HOLLYWOOD UNDEAD: «Рок только сейчас догоняет хип-хоп в формате выпуска песен»



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Один из основателей HOLLYWOOD UNDEAD, Johnny 3 Tears, в недавнем интервью сообщил, что у группы нет никаких планов по выпуску полноформатного альбома:

«У нас скоро выйдут новые песни, в ближайшие пару месяцев. Что касается новой «пластинки», то я не знаю. Не думаю, что мы вообще планируем это. По крайней мере, сейчас я считаю, что их дни сочтены, если говорить о том, чтобы выпустить, например, «Эй, вот альбом с 15 песнями». То есть, в какой-то момент это произойдет. Но сейчас мы просто выпускаем песни.

У нас есть куча композиций — мы собираемся выпускать их. В какой-то момент мы, возможно, объединим их с другими произведениями и выпустим пластинку для тех, кто захочет ее приобрести. Но, чувак, в машинах больше нет даже гребаных CD-плееров. Для чего нам выпускать альбом? Никто их не покупает. Кроме людей, которым нравится винил. И вообще, это забавно, потому что, кроме обложки, больше нет стимула выпускать альбом. Так что посмотрим, что будет дальше. Но пока мы просто собираемся выпускать песни, видео и все остальное, и в конечном итоге, возможно, упакуем это в пластинку для тех, кто хочет получить физический или осязаемый продукт. Но да, что касается выпуска настоящего альбома, я понятия не имею. Я даже не знаю, собирается ли кто-нибудь выпускать альбомы в наши времена».

Когда интервьюер заметил, что группы выпускают пластинки, а люди забывают о них в течение 10 дней, Johnny 3 Tears сказал:

«В эпоху потокового вещания это настоящий облом. Раньше мне нравилось покупать настоящий альбом, когда ты читаешь в нём примечания и благодарности. Это было как событие. Но, опять же, в те времена у меня не было доступа к мировому бэк-каталогу музыки. Так что это было что-то вроде: "Я потратил 20 баксов. Я собираюсь как следует изучить этот диск и прослушать каждое слово", и тому подобное. А теперь, типа, чувак, тебе повезет, если люди прослушают первые 30 секунд каждой песни на твоем альбоме. И никому не нужен физический продукт. Так что мир потокового вещания свел все на нет. И если вы не приспособитесь к этому, то это будет просто расточительством. Например, вторую половину вашего альбома все равно никто не слушает, и вы начинаете расстраиваться, потому что у вас, возможно, есть действительно хороший материал после середины пластинки, который вам дорог, а сейчас вы будто думаете: «А ведь эти песни никто не услышит».

Забавно, потому что мир хип-хопа уже целую вечность делает микстейпы — две-три песни здесь, две-три песни там, много совместных работ. Рок только сейчас догоняет эту моду. "Эй, давайте позовем ICE NINE KILLS и сделаем совместную песню". 'Давайте сделаем что-нибудь с PAPA ROACH.„ 'О, давайте сделаем что-нибудь с ATREYU“, да что угодно. Хип-хоп артисты поступали так всегда, а теперь и рок пришел к этому, потому что в этом формате больше логики, потому что, да, люди не хотят покупать альбомы, и они поняли: "Эй, не обязательно каждая песня должна быть таким масштабным событием". Можно просто взять и сказать: «Эй, давайте запишем песню сегодня и выпустим ее на следующей неделе». Почему бы и нет? Если людям она не понравится, она просто будет лежать себе, и что в этом такого? Смекаете? Не всё сейчас живет вечно на каком-то альбоме.

Это другой мир, чувак. Честно говоря, к нему трудно приспособиться. Я терпеть не могу весь этот TikTok, "Эй, надо нарезать песни для шортсов. Вам нужны эти 15-секундные видео". Это не мой мир. Я просто живу в нем. Но что касается музыки, то я люблю ее, потому что я пишу музыку все время — каждый день, мы все этим занимаемся. И это отстойно, потому что ты пишешь музыку весь день, каждый день, и раз в два года тебе приходится выкладывать 14 песен из сотен, над которыми ты работал. Так что это всегда было очень, типа, «Эх, эта часть вроде как отстой». Так что теперь мы просто пишем песни, отправляем их на лейбл, и они говорят: "Да, давайте выпустим их через пару недель. Какого черта?". Так гораздо веселее. Не нужно так много нагружать себя: "О, как там наш альбом? Продался ли он гигантским тиражом?". Скорее, всё уходит со следующей песней, которую ты выпускаешь. Так что на песню оказывается меньше давления. Мы можем выпускать всё, что хотим и когда хотим. Это здорово — с художественной точки зрения. Но у всего есть свои преимущества и недостатки.

Это другой мир, чувак. Мы просто живем в нем, брат!»




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