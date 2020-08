сегодня



Новый ЕР NIGHT COBRA доступен для прослушивания



"In Praise Of The Shadow", новый ЕР группы NIGHT COBRA, в состав которой входят участники Necrofier, Venomous Maximus, Killer Hearts и The Satanic Overlords Of Rock N Roll, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Chains Of The Beast"

"Escape From Earth"

"In Praise Of The Shadow"

"Nightmare Eternal"

In Praise of the Shadow by Night Cobra





