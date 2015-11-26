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Новый ЕР NIGHT COBRA доступен для прослушивания
"In Praise Of The Shadow", новый ЕР группы NIGHT COBRA, в состав которой входят участники Necrofier, Venomous Maximus, Killer Hearts и The Satanic Overlords Of Rock N Roll, доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист:
"Chains Of The Beast"
"Escape From Earth"
"In Praise Of The Shadow"
"Nightmare Eternal"
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