8 фев 2022



Новое видео NIGHT COBRA



“Electric Rite”, новое видео группы NIGHT COBRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dawn Of The Serpent", выход которого запланирован на 11 февраля на Irongrip Records/High Roller Records.



Трек-лист:



"Run The Blade"

"The Serpent's Kiss"

"Lost In Time"

"Black Venom Dreams"

"The Neuromancer's Curse"

"For Those Who Walk The Night"

"In Mortal Danger"

"Acid Rain"

"Electric Rite"

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