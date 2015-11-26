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Night Cobra

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|||| 8 фев 2022

Новое видео NIGHT COBRA



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“Electric Rite”, новое видео группы NIGHT COBRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dawn Of The Serpent", выход которого запланирован на 11 февраля на Irongrip Records/High Roller Records.

Трек-лист:

"Run The Blade"
"The Serpent's Kiss"
"Lost In Time"
"Black Venom Dreams"
"The Neuromancer's Curse"
"For Those Who Walk The Night"
"In Mortal Danger"
"Acid Rain"
"Electric Rite"

Exclusive: NIGHT COBRA Premieres вЂњElectric RiteвЂќ Video



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