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Night Cobra

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|||| 5 фев 2022

Новая песня NIGHT COBRA



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"Run The Blade", новая песня группы NIGHT COBRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawn Of The Serpent", выход которого запланирован на 11 февраля на Irongrip Records/High Roller Records.

Трек-лист:

"Run The Blade"
"The Serpent's Kiss"
"Lost In Time"
"Black Venom Dreams"
"The Neuromancer's Curse"
"For Those Who Walk The Night"
"In Mortal Danger"
"Acid Rain"
"Electric Rite"

NIGHT COBRA Streaming New Song "Run The Blade"



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