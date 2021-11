сегодня



Новое видео NIGHT COBRA



"Mortal Danger", новое видео группы NIGHT COBRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dawn Of The Serpent".



Трек-лист:



"Run The Blade"

"The Serpent's Kiss"

"Lost In Time"

"Black Venom Dreams"

"The Neuromancer's Curse"

"For Those Who Walk The Night"

"Mortal Danger"

"Acid Rain"

"Electric Rite"







