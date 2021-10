сегодня



Новая песня NIGHT COBRA



"The Serpent's Kiss", новая песня группы NIGHT COBRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawn Of The Serpent", выход которого запланирован на 17 февраля.



Трек-лист:



"Run The Blade"

"The Serpent's Kiss"

"Lost In Time"

"Black Venom Dreams"

"The Neuromancer's Curse"

"For Those Who Walk The Night"

"In Mortal Danger"

"Acid Rain"

"Electric Rite"







+0 -0



просмотров: 124