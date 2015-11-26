Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 139
*Новая песня GHOST 84
*Новое видео KK'S PRIEST 40
*JON OLIVA попался пьяным за рулём. Плюс кокс 26
*Вокалист EXODUS: «Хочу кончить как Лемми» 25
[= ||| все новости группы



*

Night Cobra

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня NIGHT COBRA



*
zoom
*
* *
"The Serpent's Kiss", новая песня группы NIGHT COBRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawn Of The Serpent", выход которого запланирован на 17 февраля.

Трек-лист:

"Run The Blade"
"The Serpent's Kiss"
"Lost In Time"
"Black Venom Dreams"
"The Neuromancer's Curse"
"For Those Who Walk The Night"
"In Mortal Danger"
"Acid Rain"
"Electric Rite"

NIGHT COBRA To Release Dawn Of The Serpent Album In February;



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 124

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом