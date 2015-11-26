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Entombed

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10 авг 2020 : 		 У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»

26 июл 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 июн 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

14 май 2019 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет летом

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.
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У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»



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У бывшего участника ENTOMBED и нынешнего вокалиста ENTOMBED A.D. Lars-Göran'а Petrov'а диагностирован рак.

ENTOMBED A.D. опубликовали в соцсетях новости об ухудшении здоровья шведского музыканта. Группа поделилась фотографией Petrov'а, на которой изображен медицинский центр, и разместила следующее сообщение:

«Грустные новости... У LG Petrov'а обнаружили рак, и он проходит курс химиотерапии, чтобы попытаться взять его под контроль. Наши мысли и сила мы направляем нашему брату. Если вы хотите поддержать его в эти тяжёлые времена, нажмите на ссылку в биографии и присылайте пожертвования. #fuckcancer #fightforlifeandmetal».

В сообщении на своей странице GoFundMe Petrov написал:

«У меня диагностирован неизлечимый рак (рак жёлчного пузыря), и я уже некоторое время борюсь с ним. Его нельзя удалить, но врачи пытаются контролировать его с помощью химиотерапии. Жизнь принимает странный оборот...»

Петров, по-видимому, борется с раком жёлчного протока (также называемым холангиокарциномой), который встречается крайне редко. У большинства пациентов опухоль не может быть полностью удалена хирургическим путём и является неизлечимой. Паллиативные меры, такие как резекция, лучевая терапия или стентирование, могут поддерживать адекватный жёлчный дренаж и способствовать улучшению качества жизни.

ENTOMBED A.D. Singer LARS-GГ–RAN PETROV Diagnosed With




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

ElectricRetard


10 авг 2020, 13:32		Повезло так повезло, блеать.

hansi_hrb


10 авг 2020, 13:42		жесть конечно. Здоровья и везения. Но вроде как в швеции медицина бесплатна.

Svarg_1349


10 авг 2020, 14:09		Пиздец полный. Один из самых культовых фронтменов на мировой метал-сцене. Отцы скандинавского экстрима.

smolet18-02-44


10 авг 2020, 14:20		Мдаа, и вроде уровень жизни у них по лучше чем у нас , но рак не щадит ни кого. Как вокалист очень даже приличный, печальная новость.

СеняВеня


10 авг 2020, 14:21		Вот же херня какая...
Держись, чувак!

Hellg


10 авг 2020, 14:34		Блин, такая болезнь это всегда испытание! Но рак уже не всегда приговор. К сожалению, среди знакомых в 40 лет это встречается нередко. Тем не менее лечится и в России. Очень важна своевременная диагностика!
Поэтому здоровья Ларсу-Петрову. Да и всем нам оно тоже не помешает.

nabastak_


10 авг 2020, 15:15		:(

hansi_hrb


10 авг 2020, 15:17		Но рак уже не всегда приговор.

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Не всегда. У моей матери две операции двадцать лет назад было и с тех пор слава Богу врачам и удаче все хорошо.

Blackout 74


10 авг 2020, 17:29		Шок, но верим в лучшее.

rassol


10 авг 2020, 17:45		Терпения Ларсу.

Tyson81


10 авг 2020, 18:02		Крепости духа и долгих лет жизни!!!


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