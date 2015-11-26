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У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»



У бывшего участника ENTOMBED и нынешнего вокалиста ENTOMBED A.D. Lars-Göran'а Petrov'а диагностирован рак.



ENTOMBED A.D. опубликовали в соцсетях новости об ухудшении здоровья шведского музыканта. Группа поделилась фотографией Petrov'а, на которой изображен медицинский центр, и разместила следующее сообщение:



«Грустные новости... У LG Petrov'а обнаружили рак, и он проходит курс химиотерапии, чтобы попытаться взять его под контроль. Наши мысли и сила мы направляем нашему брату. Если вы хотите поддержать его в эти тяжёлые времена, нажмите на ссылку в биографии и присылайте пожертвования. #fuckcancer #fightforlifeandmetal».



В сообщении на своей странице GoFundMe Petrov написал:



«У меня диагностирован неизлечимый рак (рак жёлчного пузыря), и я уже некоторое время борюсь с ним. Его нельзя удалить, но врачи пытаются контролировать его с помощью химиотерапии. Жизнь принимает странный оборот...»



Петров, по-видимому, борется с раком жёлчного протока (также называемым холангиокарциномой), который встречается крайне редко. У большинства пациентов опухоль не может быть полностью удалена хирургическим путём и является неизлечимой. Паллиативные меры, такие как резекция, лучевая терапия или стентирование, могут поддерживать адекватный жёлчный дренаж и способствовать улучшению качества жизни.











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