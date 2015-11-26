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Entombed A.D.

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8 мар 2021 : 		 Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.

8 мар 2021 : 		 Умер вокалист ENTOMBED A.D.

7 окт 2020 : 		 SOL DE SANGRE и HEADCRUSHER записали кавер-версию ENTOMBED

20 авг 2020 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. о раке

10 авг 2020 : 		 У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»

26 июл 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 июн 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 май 2019 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет летом

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

8 мар 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома ENTOMBED A.D.

19 фев 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

1 фев 2016 : 		 Огонь остановил выступление ENTOMBED A.D.

16 янв 2016 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

20 ноя 2015 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет в феврале

7 фев 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D. объяснил причины творческого застоя группы

2 янв 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D.: "Мы вернулись на праведный путь"

17 ноя 2014 : 		 Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

24 сен 2014 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 авг 2014 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

6 авг 2014 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.
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|||| 8 мар 2021

Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.



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Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM и других групп отреагировали на известие о смерти вокалиста ENTOMBED A.D. (ранее ENTOMBED) Ларса-Йёрана Петрова, скончавшегося от рака в возрасте 49 лет.

ENTOMBED A.D. Singer LARS-GГ–RAN PETROV Dead At 49

⁣We are devastated to announce that our beloved friend Lars-Göran Petrov has left us.⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Our brother, leader,...

Posted by Entombed A.D. on Monday, March 8, 2021













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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Tyson81


9 мар 2021, 01:02		Светлая Память прекрасному музыканту!

OlegZ


9 мар 2021, 02:56		Легенда.

smolet18-02-44


9 мар 2021, 11:30		Классный вокалист ушёл, печально


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