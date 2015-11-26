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8 мар 2021
Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.
Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM и других групп отреагировали на известие о смерти вокалиста ENTOMBED A.D. (ранее ENTOMBED) Ларса-Йёрана Петрова, скончавшегося от рака в возрасте 49 лет. |
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Tyson81
OlegZ
smolet18-02-44
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