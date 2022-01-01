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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 18
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
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Entombed A.D.

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11 июл 2022 : 		 Гитарист ENTOMBED A.D. все еще скорбит по вокалисту

26 авг 2021 : 		 Фотография надгробия вокалиста ENTOMBED A.D.

2 авг 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES о вокалисте ENTOMBED A.D.

15 мар 2021 : 		 Участники ENSLAVED почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.

12 мар 2021 : 		 Участники ENTOMBED почтили память бывшего вокалиста

8 мар 2021 : 		 Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.

8 мар 2021 : 		 Умер вокалист ENTOMBED A.D.

7 окт 2020 : 		 SOL DE SANGRE и HEADCRUSHER записали кавер-версию ENTOMBED

20 авг 2020 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. о раке

10 авг 2020 : 		 У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»

26 июл 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 июн 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 май 2019 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет летом

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

8 мар 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома ENTOMBED A.D.

19 фев 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

1 фев 2016 : 		 Огонь остановил выступление ENTOMBED A.D.

16 янв 2016 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

20 ноя 2015 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет в феврале

7 фев 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D. объяснил причины творческого застоя группы
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|||| 11 июл 2022

Гитарист ENTOMBED A.D. все еще скорбит по вокалисту



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Гитарист ENTOMBED A.D. Nico Elgstrand в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково положение дел в группе на текущий момент:

«Должен сказать, что я, по крайней мере, лично я, все еще скорблю. Это был ужасный удар, ужасная потеря. Мы довольно часто общаемся, остальные ребята из группы, но с COVID и всем остальным все равно все остановилось. Так что мы говорили о том, что, возможно, когда-нибудь что-то сделаем, но пока ничего... Я знаю, что мы все все еще страдаем от потери, так что на данный момент нет желания продолжать что-то делать. Я не знаю, будет ли что-то в будущем. Люди спрашивали о всевозможных воссоединениях, трибьютах и тому подобном. И, возможно, в будущем мы сделаем что-то вроде трибьюта в его честь, но сейчас для нас все это еще очень, очень непросто».




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