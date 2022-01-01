11 июл 2022



Гитарист ENTOMBED A.D. все еще скорбит по вокалисту



Гитарист ENTOMBED A.D. Nico Elgstrand в недавнем интервью ответил на вопрос о том, каково положение дел в группе на текущий момент:



«Должен сказать, что я, по крайней мере, лично я, все еще скорблю. Это был ужасный удар, ужасная потеря. Мы довольно часто общаемся, остальные ребята из группы, но с COVID и всем остальным все равно все остановилось. Так что мы говорили о том, что, возможно, когда-нибудь что-то сделаем, но пока ничего... Я знаю, что мы все все еще страдаем от потери, так что на данный момент нет желания продолжать что-то делать. Я не знаю, будет ли что-то в будущем. Люди спрашивали о всевозможных воссоединениях, трибьютах и тому подобном. И, возможно, в будущем мы сделаем что-то вроде трибьюта в его честь, но сейчас для нас все это еще очень, очень непросто».







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