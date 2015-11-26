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Entombed

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20 авг 2020 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. о раке

10 авг 2020 : 		 У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»

26 июл 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 июн 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

14 май 2019 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет летом

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED
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Вокалист ENTOMBED A.D. о раке



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Бывший вокалист ENTOMBED и нынешний вокалист ENTOMBED A.D. Lars-Göran Petrov в недавней беседе с Metal Hammer рассказал о том, когда он узнал о раке:

«Пару месяцев назад. Я почувствовал комок в солнечном сплетении и решил: "да и фиг с ним". Но потом начались боли, я решил сходить к врачу. Они сделали рентген и быстро сказали: "тебе нужно сходить к специалисту". Это было странно. Вы даже представить не можете какие это ощущение. Все тело покрывается горячим потом и ты такой: "вот же срань!"»

Несмотря на то, что раньше он говорил, что рак "неизлечим", Petrov говорит, что врачи "надеются" на то, что это не так:

«Я узнаю точнее, когда встречусь со своим врачом, который является лучшим врачом, когда речь заходит об этом конкретном раке. С учетом того, что я еще молод, доктор сказал, что есть надежда, что есть способ его контролировать чтобы он не распространялся, а может быть, даже уменьшить».

ENTOMBED A.D. Singer LARS-GГ–RAN PETROV Opens Up About Cancer Battle



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