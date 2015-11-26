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Вокалист ENTOMBED A.D. о раке



Бывший вокалист ENTOMBED и нынешний вокалист ENTOMBED A.D. Lars-Göran Petrov в недавней беседе с Metal Hammer рассказал о том, когда он узнал о раке:



«Пару месяцев назад. Я почувствовал комок в солнечном сплетении и решил: "да и фиг с ним". Но потом начались боли, я решил сходить к врачу. Они сделали рентген и быстро сказали: "тебе нужно сходить к специалисту". Это было странно. Вы даже представить не можете какие это ощущение. Все тело покрывается горячим потом и ты такой: "вот же срань!"»



Несмотря на то, что раньше он говорил, что рак "неизлечим", Petrov говорит, что врачи "надеются" на то, что это не так:



«Я узнаю точнее, когда встречусь со своим врачом, который является лучшим врачом, когда речь заходит об этом конкретном раке. С учетом того, что я еще молод, доктор сказал, что есть надежда, что есть способ его контролировать чтобы он не распространялся, а может быть, даже уменьшить».







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