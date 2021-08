сегодня



Вокалист AT THE GATES о вокалисте ENTOMBED A.D.



Вокалист AT THE GATES Tomas Lindberg в рамках недавней беседы затронул тему кончины вокалиста ENTOMBED/ENTOMBED A.D.:



«Это было просто ужасно. Его смерть очень сильно подействовала на меня. У меня и раньше умирали близкие друзья/музыканты - Йон (Нёдтвейдт) из Dissection, Джесси (Пентад) из Napalm, Мешко (Таларчик) из Nasum, Хенке (Фрикман) из Disfear (мой коллега по группе); их уход из жизни печален. Что касается L.G., то я знал его с 1986 года, и ему было столько же лет, сколько и мне, он был из той же среды, у нас так много общего, что это вызывает ощущение, что он был так сказать первым из моих близких, который ушел из жизни таким трагическим образом. И важно, что он поддерживал контакт с людьми до самой последней минуты. Он звонил и писал смс до самого конца, пытаясь связаться со всеми. От нас ушел великий человек и, безусловно, один из лучших фронтменов в металле».







+0 -1



просмотров: 230