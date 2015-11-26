Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 44
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Умер вокалист METAL CHURCH 23
[= ||| все новости группы



*

Entombed A.D.

*



2 авг 2021 : 		 Вокалист AT THE GATES о вокалисте ENTOMBED A.D.

15 мар 2021 : 		 Участники ENSLAVED почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.

12 мар 2021 : 		 Участники ENTOMBED почтили память бывшего вокалиста

8 мар 2021 : 		 Музыканты AMORPHIS, AT THE GATES, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, HATEBREED, SCORPIONS, TRIVIUM почтили память вокалиста ENTOMBED A.D.

8 мар 2021 : 		 Умер вокалист ENTOMBED A.D.

7 окт 2020 : 		 SOL DE SANGRE и HEADCRUSHER записали кавер-версию ENTOMBED

20 авг 2020 : 		 Вокалист ENTOMBED A.D. о раке

10 авг 2020 : 		 У вокалиста ENTOMBED A.D. «неизлечимый рак»

26 июл 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 июн 2019 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

14 май 2019 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет летом

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

8 мар 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома ENTOMBED A.D.

19 фев 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

1 фев 2016 : 		 Огонь остановил выступление ENTOMBED A.D.

16 янв 2016 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

20 ноя 2015 : 		 Новый альбом ENTOMBED A.D. выйдет в феврале

7 фев 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D. объяснил причины творческого застоя группы

2 янв 2015 : 		 Фронтмен ENTOMBED A.D.: "Мы вернулись на праведный путь"

17 ноя 2014 : 		 Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист AT THE GATES о вокалисте ENTOMBED A.D.



*
zoom
*
* *
Вокалист AT THE GATES Tomas Lindberg в рамках недавней беседы затронул тему кончины вокалиста ENTOMBED/ENTOMBED A.D.:

«Это было просто ужасно. Его смерть очень сильно подействовала на меня. У меня и раньше умирали близкие друзья/музыканты - Йон (Нёдтвейдт) из Dissection, Джесси (Пентад) из Napalm, Мешко (Таларчик) из Nasum, Хенке (Фрикман) из Disfear (мой коллега по группе); их уход из жизни печален. Что касается L.G., то я знал его с 1986 года, и ему было столько же лет, сколько и мне, он был из той же среды, у нас так много общего, что это вызывает ощущение, что он был так сказать первым из моих близких, который ушел из жизни таким трагическим образом. И важно, что он поддерживал контакт с людьми до самой последней минуты. Он звонил и писал смс до самого конца, пытаясь связаться со всеми. От нас ушел великий человек и, безусловно, один из лучших фронтменов в металле».

AT THE GATES Singer Tomas Lindberg On Passing Of ENTOMBEDвЂ™s L-G Petrov - вЂњIt Was Horrible; His Death Affected Me So MuchвЂќ



Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 230

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом