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Gamma Ray

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11 авг 2020 : 		 RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY

12 сен 2017 : 		 Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью

29 фев 2016 : 		 GAMMA RAY вернулись в студию

28 дек 2015 : 		 Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста

5 ноя 2015 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY

31 окт 2015 : 		 Новый вокалист GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре

18 июн 2015 : 		 Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY

5 июн 2015 : 		 Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле

19 дек 2014 : 		 Трек-лист нового релиза GAMMA RAY

5 дек 2014 : 		 Сборник лучшего от GAMMA RAY

2 дек 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

2 ноя 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

13 апр 2014 : 		 Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY

26 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новые песни GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен GAMMA RAY

24 фев 2014 : 		 Видео с текстом от GAMMA RAY

18 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома GAMMA RAY

15 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома GAMMA RAY

7 фев 2014 : 		 Новый альбом GAMMA RAY выйдет в марте

1 янв 2014 : 		 У GAMMA RAY готово 12 песен
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|||| сегодня

RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY



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GAMMA RAY на днях опубликовали следующее объявление:

«Привет, мэталхэды, у нас есть для вас отличные новости! Скоро Лучи будут праздновать 30-летие своего восхитительного творческого пути! Мы хотим пригласить всех вас присоединиться к нашему единственному и эксклюзивному шоу в 2020 году. Во времена "короны" мы не можем давать такие концерты, которые бы мы хотели, поэтому было решено провести шоу онлайн с большой сцены в ISS Dome (Дюссельдорф, Германия). 11 камер будут показывать всё самое лучшее, что мы сделали за эти 30 лет в пауэр-металле. Прямая трансляция в высоком качестве состоится в четверг, 27 августа в 20:00 по центральному европейскому времени.

Так что не тормози, соберись со своими друзьями и родными покайфовать на нашем концерте прямо из своего дома. Билеты здесь. Следи за информацией!»

Также группа опубликовала новый эпизод о предстоящем шоу, в котором бывший фронтмен Gamma Ray Ralf Scheepers объявляет о своём участии в представлении. Видео доступно для просмотра ниже. Scheepers спел на трёх альбомах Gamma Ray: "Heading For Tomorrow" (1990), "Sigh No More" (1991), "Insanity And Genius" (1993), после чего основал группу Primal Fear в 1997 с басистом Mat'ом Sinner'ом.

Former GAMMA RAY Frontman RALF SCHEEPERS To Perform During Upcoming 30 Years Of Amazing Awesomeness Livestream Show



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