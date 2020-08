сегодня



RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY



GAMMA RAY на днях опубликовали следующее объявление:



«Привет, мэталхэды, у нас есть для вас отличные новости! Скоро Лучи будут праздновать 30-летие своего восхитительного творческого пути! Мы хотим пригласить всех вас присоединиться к нашему единственному и эксклюзивному шоу в 2020 году. Во времена "короны" мы не можем давать такие концерты, которые бы мы хотели, поэтому было решено провести шоу онлайн с большой сцены в ISS Dome (Дюссельдорф, Германия). 11 камер будут показывать всё самое лучшее, что мы сделали за эти 30 лет в пауэр-металле. Прямая трансляция в высоком качестве состоится в четверг, 27 августа в 20:00 по центральному европейскому времени.



Так что не тормози, соберись со своими друзьями и родными покайфовать на нашем концерте прямо из своего дома. Билеты здесь. Следи за информацией!»



Также группа опубликовала новый эпизод о предстоящем шоу, в котором бывший фронтмен Gamma Ray Ralf Scheepers объявляет о своём участии в представлении. Видео доступно для просмотра ниже. Scheepers спел на трёх альбомах Gamma Ray: "Heading For Tomorrow" (1990), "Sigh No More" (1991), "Insanity And Genius" (1993), после чего основал группу Primal Fear в 1997 с басистом Mat'ом Sinner'ом.







