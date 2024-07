сегодня



Видео полного выступления GAMMA RAY



Видео полного выступления GAMMA RAY, которое состоялось в рамках Barcelona Rock Fest 2024, доступно для просмотра ниже:



"Land of the Free"

"Last Before the Storm"

"Rebellion in Dreamland"

"Master of Confusion"

"Dethrone Tyranny"

"Empathy"

"Heaven Can Wait"

"Somewhere Out in Space"



Encore:

"Send Me a Sign"

