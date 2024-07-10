Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*YNGWIE MALMSTEEN о том, почему он не хочет работать с соавто... 27
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 23
*PAUL STANLEY: «Я был убеждён, что могу играть на гитаре, хот... 18
*Гитарист PEARL JAM: «Трамп — артист, а Байден молодец!» 18
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 48
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
[= ||| все новости группы



*

Gamma Ray

*



10 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GAMMA RAY

2 дек 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

25 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

11 авг 2020 : 		 RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY

12 сен 2017 : 		 Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью

29 фев 2016 : 		 GAMMA RAY вернулись в студию

28 дек 2015 : 		 Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста

5 ноя 2015 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY

31 окт 2015 : 		 Новый вокалист GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре

18 июн 2015 : 		 Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY

5 июн 2015 : 		 Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле

19 дек 2014 : 		 Трек-лист нового релиза GAMMA RAY

5 дек 2014 : 		 Сборник лучшего от GAMMA RAY

2 дек 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

2 ноя 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

13 апр 2014 : 		 Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY

26 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новые песни GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео полного выступления GAMMA RAY



zoom
Видео полного выступления GAMMA RAY, которое состоялось в рамках Barcelona Rock Fest 2024, доступно для просмотра ниже:

"Land of the Free"
"Last Before the Storm"
"Rebellion in Dreamland"
"Master of Confusion"
"Dethrone Tyranny"
"Empathy"
"Heaven Can Wait"
"Somewhere Out in Space"

Encore:
"Send Me a Sign"

Watch GAMMA RAY Perform At Barcelona Rock Fest 2024; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming В 




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 6 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 июл 2024
Corpsegrinder04
А что там за куколд на вокале ? Я думал после Шиперса кроме Хансена там никто и не пел никогда. Правда давно не слежу уже. Последний купленный диск был в 2005-м Маджестик.
10 июл 2024
N
Nihel
Corpsegrinder04, как я понял Хансен осознал что он уже не может петь в живую и нанял человека который петь может. И по моему это круто, особенно на фоне тех кто петь уже не может, а всё равно мучает глотку.
10 июл 2024
Corpsegrinder04
Nihel, так он в Хелловине же поёт постоянно с Киске и Дерисом. А с Walls of Jerico песни, так вообще вроде один.
10 июл 2024
olly71
Corpsegrinder04, в Хелловине он поёт сет на 15-20 минут а концерт Гаммы это часа полтора . Разницу чувствуешь ? Если с детства курить по пачке в день то к старости горлышко петь больше не может .
10 июл 2024
U
Unclechina
Corpsegrinder04, меня тоже заинтересовал этот вопрос) Нашёл всю нужную инфу здесь https://www.gammaray.org/en/band/bandmembers/frank-beck.html
10 июл 2024
Corpsegrinder04
Unclechina, благодарю. Я уж на Дарксайде копнул тоже старья. В 20-м году оказывается анонсировали нового певца еще. Да пофиг честно говоря. Одна из любимых групп, но после No world oder уже как-то не радует.
Like!1

просмотров: 566

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом