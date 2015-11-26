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Фрагмент нового релиза GAMMA RAY



Двенадцатого ноября на CD/DVD и виниле и десятого сентября в цифровом варианте на earMUSIC состоялся выпуск нового концертного релиза GAMMA RAY "30 Years Live Anniversary", фрагмент из которого, "Send Me A Sign", доступен для просмотра ниже.

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