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Gamma Ray

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2 дек 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

25 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

11 авг 2020 : 		 RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY

12 сен 2017 : 		 Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью

29 фев 2016 : 		 GAMMA RAY вернулись в студию

28 дек 2015 : 		 Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста

5 ноя 2015 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY

31 окт 2015 : 		 Новый вокалист GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре

18 июн 2015 : 		 Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY

5 июн 2015 : 		 Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле

19 дек 2014 : 		 Трек-лист нового релиза GAMMA RAY

5 дек 2014 : 		 Сборник лучшего от GAMMA RAY

2 дек 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

2 ноя 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

13 апр 2014 : 		 Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY

26 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новые песни GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен GAMMA RAY
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Фрагмент нового релиза GAMMA RAY



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Двенадцатого ноября на CD/DVD и виниле и десятого сентября в цифровом варианте на earMUSIC состоялся выпуск нового концертного релиза GAMMA RAY "30 Years Live Anniversary", фрагмент из которого, "Send Me A Sign", доступен для просмотра ниже.

GAMMA RAY Release Official Live Video For "Send Me A Sign" Feat. RALF SCHEEPERS



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