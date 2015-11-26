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Gamma Ray

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25 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

13 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

10 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза GAMMA RAY

11 авг 2020 : 		 RALF SCHEEPERS присоединится к юбилейному онлайн-шоу GAMMA RAY

12 сен 2017 : 		 Переиздания GAMMA RAY выйдут осенью

29 фев 2016 : 		 GAMMA RAY вернулись в студию

28 дек 2015 : 		 Лидер GAMMA RAY о том, почему было необходимо взять второго вокалиста

5 ноя 2015 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR выступил с GAMMA RAY

31 окт 2015 : 		 Новый вокалист GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка альбома "Heading For The East" GAMMA RAY

22 авг 2015 : 		 Обложка переиздания второго альбома GAMMA RAY

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Sigh No More" GAMMA RAY выйдет в сентябре

21 авг 2015 : 		 Переиздание "Heading For The East" GAMMA RAY выйдет в сентябре

18 июн 2015 : 		 Обложка переиздания первого альбома GAMMA RAY

5 июн 2015 : 		 Переиздание первого альбома GAMMA RAY выйдет в июле

19 дек 2014 : 		 Трек-лист нового релиза GAMMA RAY

5 дек 2014 : 		 Сборник лучшего от GAMMA RAY

2 дек 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

2 ноя 2014 : 		 Концертное видео GAMMA RAY

13 апр 2014 : 		 Tobias Sammet, Fabio Lione присоединились на сцене к GAMMA RAY

26 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новые песни GAMMA RAY

25 мар 2014 : 		 Новая песня GAMMA RAY

24 мар 2014 : 		 Семплы новых песен GAMMA RAY

24 фев 2014 : 		 Видео с текстом от GAMMA RAY
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|||| сегодня

Фрагмент нового релиза GAMMA RAY



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Двенадцатого ноября на CD/DVD и виниле и десятого сентября в цифровом варианте на earMUSIC состоится выпуск нового концертного релиза GAMMA RAY "30 Years Live Anniversary", фрагмент из которого, "Heading For Tomorrow", доступен для просмотра ниже.

GAMMA RAY Release Official Live Video For



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