Видео полного выступления GAMMA RAY



Видео полного выступления GAMMA RAY, которое состоялось четвертого декабря в Мадриде, доступно для просмотра ниже:



"Land Of The Free"

"Last Before The Storm"

"Avalon"

"Master Of Confusion"

"One With The World"

"Empathy"

"Man On A Mission"

"The Silence"

"Induction"

"Dethrone Tyranny"

"Rebellion In Dreamland"

"Heaven Can Wait"

"Somewhere Out In Space"



Encore:

"Heading For Tomorrow"



Encore 2:

"Send Me A Sign"







