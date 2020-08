13 авг 2020



THE OBSESSED отметят юбилей



THE OBSESSED отметят юбилей выпуском концертного релиза "Live At Big Dipper", основой для которого стало выступление в 1983 году, дополненное различными демо-записями раннего этапа карьеры музыкантов.



Wino: «Шоу в Big Dipper было одним из последних, если вовсе не последним состава OG OBSESSED и является моим любимым до сих пор. Оно сырое и шумное, пусть и немного почищенное, но и все».











