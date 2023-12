1 дек 2023



Новая песня THE OBSESSED



"Stoned Back To The Bomb Age", новая песня группы THE OBSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gilded Sorrow, выходящего 16 февраля на Ripple Music:



"Daughter Of An Echo"

"It’s Not OK"

"Realize A Dream"

"Gilded Sorrow"

"Stoned Back To The Bomb Age"

"Wellspring/Dark Sunshine"

"Jailine"

"Yen Sleep"

"Lucky Free Nice Machine"







