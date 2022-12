сегодня



THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC



THE OBSESSED заключили контракт с лейблом RIPPLE MUSIC, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.



«THE OBSESSED очень рады подписать контракт с Ripple Music и присоединиться к замечательным группам в их реестре. Мы уже начали запись и планируем закончить ее в январе. Спасибо Тодду и всем в Ripple за эту возможность, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ними над этим релизом».



Основатель Ripple Music Тодд Северин добавляет: «Имея честь работать с легендарным Wino над его сольным альбомом, вы можете себе представить, как я был взволнован, когда он пришел ко мне с идеей нового альбома THE OBSESSED. Эта группа — легенды doom, они внесли огромный вклад в создание шаблона doom, который мы все любим и сегодня. Не могу дождаться, когда мы представим этот альбом миру!»







