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*Новое видео METALLICA 81
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 39
*DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько.... 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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The Obsessed

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3 дек 2022 : 		 THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC

13 май 2022 : 		 Новый состав THE OBSESSED

13 авг 2020 : 		 THE OBSESSED отметят юбилей

15 янв 2018 : 		 Новое видео THE OBSESSED

9 дек 2017 : 		 Переиздание THE OBSESSED доступно для прослушивания

8 ноя 2017 : 		 Пересведенный трек от THE OBSESSED

20 окт 2017 : 		 Бонус от THE OBSESSED

4 окт 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

21 сен 2017 : 		 THE OBSESSED переиздают дебют

11 сен 2017 : 		 Акустика от THE OBSESSED

28 апр 2017 : 		 Новый альбом THE OBSESSED доступен для прослушивания

8 апр 2017 : 		 Новое видео THE OBSESSED

3 мар 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

8 фев 2017 : 		 Новая песня THE OBSESSED

2 дек 2016 : 		 Новая песня THE OBSESSED

26 май 2016 : 		 Новое демо от THE OBSESSED

20 май 2016 : 		 THE OBSESSED на Relapse Records

2 мар 2016 : 		 THE OBSESSED работают над новым альбомом

1 ноя 2012 : 		 Концертный релиз THE OBSESSED доступен на виниле

5 сен 2012 : 		 Умер бывший музыкант THE OBSESSED, PENTAGRAM
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|||| сегодня

THE OBSESSED на RIPPLE MUSIC



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THE OBSESSED заключили контракт с лейблом RIPPLE MUSIC, на котором в следующем году состоится релиз нового альбома.

«THE OBSESSED очень рады подписать контракт с Ripple Music и присоединиться к замечательным группам в их реестре. Мы уже начали запись и планируем закончить ее в январе. Спасибо Тодду и всем в Ripple за эту возможность, и мы с нетерпением ждем возможности поработать с ними над этим релизом».

Основатель Ripple Music Тодд Северин добавляет: «Имея честь работать с легендарным Wino над его сольным альбомом, вы можете себе представить, как я был взволнован, когда он пришел ко мне с идеей нового альбома THE OBSESSED. Эта группа — легенды doom, они внесли огромный вклад в создание шаблона doom, который мы все любим и сегодня. Не могу дождаться, когда мы представим этот альбом миру!»




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