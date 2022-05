сегодня



Новый состав THE OBSESSED



THE OBSESSED сообщили о том, что к Scott'y "Wino" Weinrich'y и Brian'y Costantino присоединились Chris Angleberger (TRANQUILIZER) и Jason Taylor (SIERRA, WITCHES OF GOD). В ближайшее время группа объявит о гастролях.











+0 -0



просмотров: 99