15 янв 2024



Новая песня THE OBSESSED



"Realize A Dream", новая песня группы THE OBSESSED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Gilded Sorrow, выходящего 16 февраля на Ripple Music:



"Daughter Of An Echo"

"It’s Not OK"

"Realize A Dream"

"Gilded Sorrow"

"Stoned Back To The Bomb Age"

"Wellspring/Dark Sunshine"

"Jailine"

"Yen Sleep"

"Lucky Free Nice Machine"







