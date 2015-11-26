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Вокалист TYGERS OF PAN TANG в SAINTED SINNERS



SAINTED SINNERS объявили о том, что новым вокалистом команды стал Jack Meille из TYGERS OF PAN TANG.



«Я знаком с Frank'ом уже несколько лет, но у нас так и не было возможность поработать вместе. Когда он спросил меня, интересно ли мне послушать некоторые демо, я был очень воодушевлен и рад такому предложению. Послушав их я был очень впечатлен, по телефону мы обменялись мнениями на этот счет и поняли, что разделяем настрой и подход к музыке. Так что влиться в состав SAINTED SINNERS для меня было вполне естественным вариантом!»







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