Новое видео SAINTED SINNERS



"Standing On Top", новое видео SAINTED SINNERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Unlocked & Reloaded", выход которого намечен на четвертое декабря на El Puerto Records.



Трек-лист:



"Same Ol’ Song"

"Standing On Top"

"Early Light Of Day"

"40 Years"

"The Hammer Of The Gods"

"Free To Be"

"I Can’t Wait"

"Stone Cold Sober"

"Call It Love"

"Wall Of Sound"

"Farewell To Kings"







