10 авг 2022



Новое видео SAINTED SINNERS



"On And On", новое видео SAINTED SINNERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Taste It”, выход которого состоялся 26 ноября на ROAR! Rock Of Angels Records







