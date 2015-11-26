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SAINTED SINNERS выпустят новый альбом осенью



Не прошло и года после релиза третьего альбома SAINTED SINNERS "Unlocked & Reloaded", как группа возвращается со своей новейшей коллекцией песен, как считают музыканты, отражающих саму сущность рок-н-ролла. С новым альбомом "Taste It" группа продолжает свой творческий путь, основанный на великолепной «химии» между пятью всемирно известными и опытными музыкантами.



"Taste It" будет выпущен 26 ноября в диджипаке и на виниле.



Всю музыку и тексты написали Frank Pané, Ernesto Ghezzi и Jack Meille. Материал спродюсировали Sainted Sinners. Сведение — Dick Dropkick, мастеринг — Harry Hess. Оформление создал Manfred Smietana.







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