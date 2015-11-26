Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 330
*Новое видео HYPOCRISY 54
*Новое видео IRON MAIDEN 41
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 36
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 34
[= ||| все новости группы



*

Sainted Sinners

*



18 сен 2021 : 		 SAINTED SINNERS выпустят новый альбом осенью

12 авг 2021 : 		 SAINTED SINNERS на ROAR! Rock Of Angels Records

21 фев 2021 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

3 янв 2021 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

15 дек 2020 : 		 Обучающее видео от SAINTED SINNERS

4 дек 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

27 ноя 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

10 ноя 2020 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

14 авг 2020 : 		 Вокалист TYGERS OF PAN TANG в SAINTED SINNERS

21 мар 2018 : 		 Концертное видео SAINTED SINNERS

19 фев 2018 : 		 Видео с текстом от SAINTED SINNERS

8 фев 2018 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

12 янв 2018 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

24 дек 2017 : 		 Новый альбом SAINTED SINNERS выйдет зимой

26 фев 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT исполнил песню группы с SAINTED SINNERS

31 янв 2017 : 		 Вокалист SAINTED SINNERS: «Я горжусь "Eat The Heat"»

29 янв 2017 : 		 Новое видео SAINTED SINNERS

24 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

15 янв 2017 : 		 Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

10 янв 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE в SAINTED SINNERS
| - |

|||| сегодня

SAINTED SINNERS выпустят новый альбом осенью



*
zoom
*
* *
Не прошло и года после релиза третьего альбома SAINTED SINNERS "Unlocked & Reloaded", как группа возвращается со своей новейшей коллекцией песен, как считают музыканты, отражающих саму сущность рок-н-ролла. С новым альбомом "Taste It" группа продолжает свой творческий путь, основанный на великолепной «химии» между пятью всемирно известными и опытными музыкантами.

"Taste It" будет выпущен 26 ноября в диджипаке и на виниле.

Всю музыку и тексты написали Frank Pané, Ernesto Ghezzi и Jack Meille. Материал спродюсировали Sainted Sinners. Сведение — Dick Dropkick, мастеринг — Harry Hess. Оформление создал Manfred Smietana.

SAINTED SINNERS Announce New Album Taste It



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 260

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом