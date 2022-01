сегодня



Новое видео SAINTED SINNERS



"Good Ol’ Company", новое видео группы SAINTED SINNERS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сборника "The Essence Of Rock N’ Roll", выпущенного 26 ноября.



Трек-лист:



“Against The Odds”

“One Today”

“The Essence Of R’n R”

“Out Of Control”

“Never Back Down”

“Good Ol’ Company”

“Down & Dirty”

“On And On (Chained)”

“Losing My Religion” (R.E.M. cover, CD bonus track)

“Coffee, Whiskey & Rock’n Roll”

“Heart Of Stone”







