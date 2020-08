сегодня



Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM в MERCURY CIRCLE



Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen присоединился к группе MERCURY CIRCLE, основанной Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN.



«После того, как я услышал демо с дебютного альбома, я подумал, что будет просто глупо не присоединиться к этой команде. Музыка — такая, какой я не слышал уже очень давно. Мрачная, эмоциональная, эпичная и с шикарными припевами. Я очень рад возможности стать частью этой команды. Я знаю, что путь на вершину длинный, но с этими парнями я ощущаю в себе силы для того, чтобы повторить его вновь!»



Дебютный ЕР "The Dawn Of Vitriol" был выпущен 14 августа на Noble Demon и The Vinyl Division.























