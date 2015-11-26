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Mercury Circle

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Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM — о записи MERCURY CIRCLE



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Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, недавно ставший участником группы MERCURY CIRCLE, основанной Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN, опубликовал сообщение о том, в чём разница между работой в новой команде по сравнению с прошлой, и о том, каким будет новый материал, — познакомиться с сообщением можно ниже.

Former CHILDREN OF BODOM Drummer JASKA RAATIKAINEN Joins New Band MERCURY CIRCLE



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