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Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM — о записи MERCURY CIRCLE
Бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen, недавно ставший участником группы MERCURY CIRCLE, основанной Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN, опубликовал сообщение о том, в чём разница между работой в новой команде по сравнению с прошлой, и о том, каким будет новый материал, — познакомиться с сообщением можно ниже. |
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