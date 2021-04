18 апр 2021



Новое видео MERCURY CIRCLE



"You Open Up The Earth", новое видео группы MERCURY CIRCLE, в состав которой входят бывший барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen и Jaani Peuhu из SWALLOW THE SUN, доступно для просмотра ниже.













+0 -1



просмотров: 512